Loisirs La plongée, un espace de liberté pour surmonter les handicaps

Au fond de l’eau, ils se meuvent avec plus d’aisance que sur terre, libérés de la gravité qui entrave. Ce jour-là, entourée par deux moniteurs expérimentés et diplômés, une jeune femme, handicapée, vit avec bonheur son baptême de plongée dans la piscine d’Aquavallon. Minutieusement équipés par les membres du club subaquatique ruthénois, ils seront ainsi plusieurs à se succéder tout au long de l’après-midi, pour goûter à cette expérience physique et sensorielle.

Ce week-end le comité départemental handisport et le comité départemental des sports sous-marins de l’Aveyron - qui compte quatre clubs dans le département - ont officialisé un partenariat censé faciliter l’accès des handicapés à cette discipline. « Cela fait déjà plusieurs années que nous accueillons un public handicapé au sein de notre club, explique Xavier Noal, président du club subaquatique ruthénois. Mais la signature de cette convention peut permettre de faire connaître plus largement cette pratique et ouvrir un accueil plus large. » Pour le club qui compte aujourd’hui un peu plus de 130 licenciés, l’accueil des handicapés « représente une ouverture supplémentaire pour nous aussi, un enrichissement », assure Xavier Noal.