Sur la presqu’île de Laussac, le camping de la Source monte en gamme

Sur la presqu’île de Laussac à Thérondels, le camping intègre le club Airotel. Bon voyage !

Pour sa deuxième saison à la tête du camping « La Source », Frédéric Seyve ne cache pas son ambition. Il faut dire que son lieu d’hébergement situé sur la presqu’île de Laussac doit être à la hauteur de la beauté du site historique et touristique de Thérondels.

« Il faut trouver un compromis qui respecte la magnifique presqu’île tout en proposant un confort et des services », dit l’entrepreneur tombé amoureux du site découvert en vélo. Pour ce faire, son camping vient d’intégrer le club Airotel et se développe avec de nouveaux hébergements dans l’air du temps comme les cabanes et tentes lodge sur pilotis.

Une centaine d’hébergements sont ainsi disséminés en terrasse pour répondre au dénivelé de 60 m (!) du camping au bord du lac de Sarrans avec vue imprenable sur le village. « On professionnalise le site car l’objectif est que les gens se l’approprient ». Message reçu cinq sur cinq par les premiers clients résumant leur séjour en évoquant « un lieu magique », « le petit Canada » ou encore « à mille lieux du quotidien ».

Le camping s’est même équipé d’une golfette huit places pour permettre aux touristes de déambuler dans le camping de 600 m de long sur quatre terrasses. Base nautique avec canoës, bateaux à moteur, pédalos (bientôt des paddles feront leur apparition sur le lac), piscine, jeux aquatiques, terrain multisports, boulodrome réaménagé, terrain de tennis, tables de ping-pong, supérette, le camping propose un large éventail. Un panel dense que ce soit en matière d’activités comme en hébergements allant de la simple tente à la cabane lodge (en attendant les cabanes dans les bois) en passant par les mobile-homes.

Le camping a obtenu le label « Les pieds dans l’eau » et a obtenu la meilleure note du site Camping 2Be avec la note de 8,6. Ici, l’attention est même portée aux plantations et à l’élagage des arbres pour répondre au classement du site en Espace Naturel Sensible et aux Bâtiments de France. En attendant l’ouverture du restaurant (prévu fin juin) actuellement en travaux avec un nouveau chef, preuve de la volonté de proposer du haut de gamme à la hauteur de la magnificence du site, le dépaysement est assuré pour se ressourcer à « La Source ».