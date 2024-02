Nature : " Déconfinement doit rimer avec prudence " pour l'OFB

Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans l’Hexagone et les Outre-mer.

Grace à ses 18 agents de terrain, le service départemental de l’OFB dans l’Aveyron appréhende les enjeux locaux de la biodiversité et porte les politiques de l’eau et de la biodiversité au plus près des acteurs et des citoyens du département. Les agents veillent au respect de la réglementation et luttent contre les atteintes à l’environnement. Leurs missions de police (administrative ou judiciaire) portent sur les milieux et les ressources (prélèvements d’eau, pollutions, atteints aux zones humides, cours d’eau, habitats marins…), les espèces (protection des espèces à enjeux, lutte contre les trafics d’espèces et les espèces exotiques envahissantes), la chasse (contre - braconnage, sécurité à la chasse…). Ils sont également compétents en matière de police sanitaire relative à la faune sauvage (influenza aviaire, peste porcine africaine…).