Carburants : le top des sites et des applications pour trouver du gasoil et de l'essence près de chez vous

De nombreuses stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement ou sont victimes de pénurie ces derniers jours. Conséquence : des files d'attente à rallonge pour faire le plein. De nombreux sites et applications mobile aident à trouver les stations approvisionnées et elles qui manquent de tel ou tel carburant.

Alors que le bras de fer se durcit autour de la réforme des retraites, pour les automobilistes, particuliers et professionnels, c'est la chasse aux carburants. Entre manques d'appprovisionnement, pénurie, limitation à la pompe, hausse des prix, difficile de s'y retrouver, sachant que la situation n'est pas la même d'une ville à l'autre, d'un département ou d'une région à l'autre.

Des sites internets et des applications mobiles permettent aux conducteurs de pouvoir se renseigner en temps réel et de savoir où faire le plein.

1. Le site internet prix-carburants.gouv.fr

Il reste à jour le site de référence en matière de carburants. Les gérants de stations-service ont l'obligation d'y déclarer leurs tarifs. Une carte de France recense ainsi toutes les stations-service qui disposent encore de diesel ou d'essence. Elle est régulièrement mise à jour. Il est possible d'affiner sa recherche au maximum. Depuis le début de semaine, victime d'une très forte affluence, l'internaut peut rencontrer des difficultés pour se connecter et aboutir sur le site. Dans ce cas-là, armez-vous de patience et retentez de vous connecter ultérieurement.

2. Le site internet pénurie.mon-essence.fr

Il a été réactivé depuis quelques jours et il est déjà pris d'assaut. Penurie.mon-essence.fr a cette particularité d'être alimenté par les particuliers. Entre lundi 10 octobre et mardi 11 octobre, le nombre de contributions est passé du simple au double avec ce 11 octobre à midi, plus de 51 741 participations.

Cette carte permet de connaître les stations qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement. Le carburant manquant est d'ailleurs précisé. A 13 h, 1 342 stations sont en rupture partielle et 2 368 en rupture totale selon le site.

3. La carte interactive de TotalEnergies

Alors que le groupe est touché par le mouvement de grève, TotalEnergies fournit sur son site une carte de toutes les stations-services Total que l'on peut trouver. Désormais, il est aussi répertorié les carburants manquant dans chaque station.

4. L'application Waze

Alors qu'un très grand nombre d'usagers de la route utilise l'application Waze pour paramétrice un itinéraire, beaucoup l'utilise désormais pour trouver le Graal, du carburant. L'application de navigation recense elle aussi les stations-service à court de carburant. Pour ce faire, il suffit de rentrer dans les paramètres son type de carburant. Et dans une démarche collaborative, ils peuvent également indiquer le prix du carburant de la station où ils ont effectué leur plein.

5. GasoilNow est la plus téléchargée

L'application GasoilNow marche par géolocalisation et signale les carburants qui sont en rupture autour de vous ou sur votre itinéraire, ainsi que leur prix. L'interface est confortable et là aussi c’est participatif. L’application indique quand le signalement a été fait. C'est l'application la plus téléchargée. Elle est disponible à la fois sur Iphone et Android.