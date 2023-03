Le Prix Nougaro est lancé depuis Rodez : jeunes créateurs d'Occitanie, vous avez jusqu'au 3 avril pour vous exprimer

La 16e édition du Prix Nougaro, créé par la Région, est lancée et invite jusqu’au 3 avril les jeunes talents d’Occitanie à s’exprimer. Une catégorie rendra hommage à l’esprit de Pierre Soulages.

Encourager et soutenir l’expression créatrice des jeunes talents est l’objectif du Prix Nougaro, qui a évolué depuis sa naissance en 2006 en intégrant désormais de nouvelles pratiques contemporaines déclinées en plusieurs catégories. Une volonté de la Région Occitanie, épaulée par Passerelle Productions, que d’ouvrir au plus grand nombre, entre 15 et 25 ans, ce tremplin artistique qui fait de l’inclusion son maître mot.

Pour cette 16e édition, c’est au tour du peintre ruthénois Pierre Soulages d’être mis à l’honneur. Les candidats seront invités à créer une œuvre faisant la part belle à « l’espoir » (en clin d’œil à la lumière qui jaillit du noir, chère à Soulages) dans la catégorie spéciale "Ò Mon País".

Deux parrains inédits

Le Prix va pouvoir compter cette année sur deux parrains formant un duo dynamique et inédit. Tout d’abord Mélanie Toubeau, créatrice de la chaîne YouTube « La Manie du Cinéma », dans laquelle elle partage son amour du 7e art et fait découvrir le cinéma autrement.

Elle aura à ses côtés, Tété, artiste complet, auteur, compositeur, chanteur et guitariste passionné depuis l’adolescence, qui a sorti son premier album, L’air de rien, en 2001. 20 ans et 600 000 albums vendus plus tard, il est revenu en novembre 2022 avec un album de duos (Jérémy Frérot, Ben Mazué, Clou, Gaël Faye, Bénabar, Sylvain Duthu…) sur ses meilleurs titres.

Les étapes pour participer

Depuis sa création, le Prix Nougaro a déjà compté plus de 5 000 participants et récompensé plus de 200 jeunes talents ! Parmi les plus connus, Bigflo & Oli (3e prix tremplin 2009), Scarecrow (1er prix tremplin 2009), Lombre (2e prix tremplin 2016) ou Mateo Langlois (1er prix tremplin 2016).

Le Prix Nougaro vient d’être lancé, il appartient désormais aux jeunes talents de déposer leurs projets avant le 3 avril. Fin avril – début mai, les jurys (professionnels du secteur artistique) par catégories se réuniront pour délibérer. La remise des prix aura lieu au mois de juin.

La participation est gratuite, il suffit d’être âgé de 15 à 25 ans et de résider en Occitanie. L’œuvre présentée doit être inédite et les candidatures doivent être anonymes. Les lauréats recevront en récompense une tablette tactile, un lot de vêtements Visionnaires, (marque de Bigflo et Oli) ; un accompagnement artistique comprenant une session de master class collectives et un suivi personnalisé par un tuteur.

Pour se renseigner et candidater : https://prixnougaro.laregion.fr/