Les Assiettes aveyronnaises : découvrez le meilleur de l'Aveyron à Paris

Métro : arrêt Francklin Roosvelt - lignes 1 et 9 - sortie 2 ( Rue de Marignan ) - 11 minutes à pied / arrêt Champs-Elysées Clémenceau - lignes 1 et 13 - 11 minutes à pied / arrêt Alma-Marceau - ligne 9 - sortie 1 ( Avenue Montaigne ) - 4 minutes à pied

Il est même possible de déguster des viennoiseries de Cyril Lignac qui se situe juste à côté du restaurant. N'attendez plus !

Métro : arrêt Pyramides - lignes 7 et 14 - sortie 3 ( Rue des Pyramides ) - 5 minutes à pied / arrêt Opéra - lignes 3, 7 et 8 - sortie 4 ( Avenue de l'Opéra ) - 5 minutes à pied / arrêt Tuileries - ligne 1 - 9 minutes à pied

Le Passage Saint Honoré vous accueille pour son brunch dominical dans un cadre intimiste, à l'ambiance conviviale et élégante. Située Place du Marché St Honoré en plein cœur de Paris, proche des Tuileries, de l'Opéra et de la Place Vendôme, l e restaurant propose plusieurs salles cachées à la décoration feutrée recherchée, très parisienne, et une grande terrasse chauffée.

Le Pavé, situé à deux pas du centre Pompidou , est un bistrot auvergnat typique à l’ambiance chaleureuse situé dans le quartier du Marais avec une vue imprenable sur la tour Saint-Jacques.

Avec toujours une touche d’Aveyron sur la carte : bœuf aubrac, cochon de montagne, saucisse, charcuterie du pays, aligot, truffade, bouteilles de vin du terroir, planche de charcuterie; Patrick Quintard fait travailler ses amis éleveurs et producteurs.

La cuisine est faite maison et avec passion, à base de produits frais et de saison. L e décor authentique et ses deux terrasses, une donnant sur la rue piétonne qui fera le bonheur des fumeurs et pour les non-fumeurs, une terrasse couverte, chauffée et lumineuse, sauront vous charmer !