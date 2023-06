Football : Valenciennes-Rodez, les clés du match

Rodez (20e) se déplace à Valenciennes (12e), samedi 18 février, à 19 heures, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 2.

Repartir de l'avant. Voilà la tâche qui attend Rodez samedi soir, à Valenciennes. Il faut dire qu'après leur nouvel échec à Paul-Lignon samedi 11 février contre Nîmes (1-0) dans un match qui s'annonçait crucial en vue du maintien, les hommes de Didier Santini n'ont pas vraiment d'autres choix. Ils doivent prendre des points.

Pour cette rencontre, les Ruthénois devraient avoir un groupe quasiment au complet, avec les seules absences de Lionel Mpasi et Loris Mouyokolo.

Valenciennes, amputé de Cuffaut

Les locaux, eux, recevront Rodez sans leur meilleur buteur, qui joue au poste de latéral, Joffrey Cuffaut. Une configuration qu'ils connaissent bien, puisque ce dernier n'a plus foulé les pelouses de Ligue 2 depuis le 26 décembre. Ce qui a bien affecté leurs performances, puisque depuis sa blessure, les Nordistes n'ont remporté qu'un match (contre Laval), pour quatre défaites et deux nuls. Une forme qui dénote avec leur mois d'octobre par exemple, composé de victoires face à Sochaux, le Paris FC et Guingamp.

L'ancien sang et or, Ugo Bonnet, devrait débuter la partie sur le banc.

Les groupes