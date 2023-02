Basket-ball, football, rugby à XIII, course pédestre....Retrouvez ci-dessous tous les résultats sportifs des Aveyronnais du week-end des 25 et 26 février.

DIMANCHE 26 FEVRIER

FOOTBALL

- National 3 (16e journée) :

Toulouse II - Onet.......2-1

- Régional 1 féminin (14e journée en retard) :

Rodez II - Toulouse II.....................1-8

- Coupe de l'Aveyron (8es de finale) :

Espalion - Argence Viadène.......3-1 AP

Luc-Primaube II - Réquista II.......2-0

Combes - Saint-Geniez-d'Olt...........1-4 AP

- U17 national (16e journée en retard) :

Rodez - Toulouse.............2-3

BASKET-BALL

- Nationale 3 féminine (17e journée) :

Coteaux du Luy - Elan Aveyron...............77-74 AP

RUGBY A XIII

- Elite 2 (15e journée) :

Lescure-d'Albigeois - Villefranche-de-Rouergue....................31-22

COURSE PEDESTRE

- Challenge Aveyron (4e manche) :

Trail du Pic du Pal à Sévérac-d'Aveyron. Deux distances était au programme : le 26 et le 12,5 kilomètres. Et c'est Hugues Carrière, déjà leader du classement, qui s''est imposé sur la quatrième du Challenge Aveyron en remportant et bouclant le trail court en 56’10. Du côté des féminines, Julie Coulange est arrivée en première en 1h08’21 et a repris la tête du classement à sa soeur, Magalie, absente pour blessure.

ESCRIME

- Championnat d'Europe junior :

La Ruthénoise Juliette Baudinot était en lice au championnat d'Europe junior d'épée à Tallinn (Estonie). Après être sortie des phases de poule le matin, elle a été éliminée (15-14) en 32es de finale contre l'Israëlienne Adele Bogdanov.

SAMEDI 25 FEVRIER

FOOTBALL

- Division 1 féminine (15e journée) :

Fleury - Rodez............6-0

- Ligue 2 (25e journée) :

Rodez - Bastia.............0-2

- National 3 (16e journée) :

Rodez II - Béziers...........2-2

- Régional 1 féminin (7e journée en retard) :

Toulouse Métropole - Druelle.........3-5

- Régional 2 masculin (11e journée en retard) :

Figeac-Capdenac - Cazes.......1-1

Luc-Primaube - Blagnac II.......1-0

- Coupe de l'Aveyron (8es de finale) :

Villefranche-de-Rouergue - Ouest Aveyron.......0-3

Montbazens-Rignac - Comtal II........1-1, 1-3 tab

Costecalde-Lestrade - Méridienne d'Olt......1-1, 2-3 tab

Foot Rouergue - Pareloup Céor..........0-4

Sources Aveyron II - Druelle II...........1-2

BASKET-BALL

- Nationale 3 masculine (18e journée) :

Rodez - Beauvallon......103-82

ESCRIME

- Coupe du monde d'épée d'Heidenheim (Allemagne) :

Épreuve par équipe lors de laquelle les Ruthénois Alexandre Bardenet et Ruben Limardo tirent respectivement avec l'équipe de France et l'équipe de Venezuela.

Le Venezuela s'est incliné 28-27 en huitièmes de finale face à la Corée du Sud.

Et la France s'est imposée lors de cette manche de coupe du monde en battant l'Italie 45-38 en finale. Alexandre Bardenet et ses coéquipiers rentrent avec la médaille d'or.