Football : "Tout le monde est abattu", les réactions après Rodez-Bastia

Didier Santini, Thomas Secchi, et Régis Brouard sont passés devant la presse, samedi soir, après la rencontre entre Rodez et Bastia.

Samedi soir, le RAF recevait Bastia sur la pelouse du stade Paul-Lignon dans le cadre du championnat de Ligue. Les Ruthénois, qui n'ont plus gagné depuis le 30 décembre, se sont une nouvelle fois inclinés 2-0 face aux Corses. Derniers du championnats, cela n'arrange pas les affaire des Ruthénois.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

"Bastia avait plus de vice que nous, et ça a payé. Après ce match, tout le monde est abattu. C’est comme ça, il faut rebondir dès demain matin, car on a deux matches à venir mercredi, contre Toulouse, et samedi, contre Niort. Personne n’a vraiment avancé ce week-end, donc peut-être que le maintien se jouera avec moins de points que prévu".

Régis Brouard, entraîneur de Bastia

"Le match parfait n’existe pas, mais on a fait un match solide dans beaucoup de domaines. On savait qu’ils pouvaient être dangereux dans les airs, et on a relativement bien maîtrisé cet aspect du jeu. On a été solides, appliqués et sérieux. On a toujours proposé quelque chose quand on allait vers l’avant, et je pense que c’est très pénible pour les adversaires".

Thomas Secchi, gardien de Rodez

"Le principal aujourd’hui (samedi), ce n’était pas mon deuxième match en pro. On voulait faire un bon résultat à domicile. Et ça n’a pas été le cas… C’est dur, parce qu’on travaille et ce n’est pas récompensé".