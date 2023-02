A75 : un conducteur roule à contresens sur 40 km entre Millau et Le Caylar avant d'être intercepté

Intercepté peu avant une heure du matin, le conducteur a emprunté l'autoroute à contresens sur près de 40 km.

Les faits se sont produits dans la nuit du 25 au 26 février 2023 sur l'A75. Ils auraient pu être dramatiques, reconnaît la gendarmerie à l'œuvre cette nuit - peu après minuit - pour tenter d'intercepter un automobiliste à contresens sur l'A75 sur près de 40 km, dans le sens Nord-Sud, entre le péage de Saint-Germain à Millau et Le Caylar.

Par chance, le trafic à cette heure avancée de la nuit était faible, font valoir les militaires. "Notre rôle dans ce cas-là est de coordonner l'action Centre d'information et de gestion de trafic (CIGT) et du peloton autoroutier de la gendarmerie (PMO) pour ouvrir la route, prévenir les automobilistes et limiter au maximum le risque de collision tout en tentant de stopper le conducteur le plus rapidement possible."

Composé d'un binôme, la PMO a finalement réussi à stopper l'automobiliste "en limite de département", à hauteur de la sortie du Caylar. Selon plusieurs sources, celui-ci serait atteint de la maladie d'Alzheimer.

Une semaine après l'accident mortel sur l'A9

Un drame évité de peu, un peu plus d'une semaine après l'accident mortel sur l'autoroute A9 au niveau du péage du Roquemaure (Gard) provoqué par une voiture qui circulait à contresens.

Trois hommes âgés de 83, 37 et 31 ans ont perdu la vie dans cette violente collision survenue dans la nuit de vendredi 17 à samedi 18 février. Cette portion de la route a été fermée pendant environ 7 heures.

#intervention A 3h45 pour un important accident de la circulation, sur l’autoroute A9, dans le sens Lyon – Montpellier, entre les PK13 et PK12 (secteur Roquemaure). Bilan: 3 h de 83, 37 et 31 ans décédés. Un h de 50 ans et un ado 16 ans, choqués. Conducteur PL indemne. @Prefet30 pic.twitter.com/DFHuG4YZoQ — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) February 18, 2023

