Espalion. Année plein gaz pour Moto nature d’Olt

L’assemblée générale de l’association saint-cômoise a mis en évidence son dynamisme.

C’est en présence de Bernard Scheuer, maire de Saint-Côme et d’Abder Bouchentouf, adjoint au maire d’Espalion que s’est tenue samedi dernier l’assemblée générale de Moto nature d’Olt.

Après les remerciements d’usage les coprésidents Théo Besombes et Maxime Cazes ont dressé le bilan d’une année écoulée animée marquée par la mémorable journée anniversaire du 15 octobre pour marquer les 20 ans du club moto avec plusieurs sorties sur les chemins du Nord-Aveyron, agrémentées d’un peu de gastronomie et de beaucoup de convivialité qui ont été le fil marquant de l’année. Sans oublier une journée entretien des chemins en mars, les stages de pilotage et la rencontre aller et retour avec le club ami de Roanne. Le coprésident Maxime Cazes a également souligné la chance du club de disposer de plusieurs générations d’adhérents "qui savent apporter dynamisme, sportivité et convivialité qui en font un moto-club connu et reconnu sur tout le département". Il a aussi fait remarquer ses pratiques responsables et les relations "de confiance" avec les élus.

Des résultats sportifs remarquables

Les couleurs du Moto-club ont encore brillé sur les divers circuits de l’Hexagone. Pour preuve, à l’issue d’une dernière manche mémorable, le coprésident Maxime Cazes a encore une fois remporté la Coupe de France Enduro chez les vétérans. Son ami du club Florent Vayssade est monté sur la seconde marche du podium.

Luc Molin Pradel termine 11e en N2. Ce titre ne doit pas faire oublier les bonnes performances de Julien et Théo Besombes, d’Alexis Laviguerie, de Julien Galibert, Gabin Colrat, Alexandre Mayrand, Maxime Rouillac, Vincent Fages, Alain Viellescazes, Florian Barbet, Jean-Pierre Constant… sur les divers enduros de la région et même en Italie, Hongrie, Finlande et Allemagne pour Luc Molin Pradel.

Un calendrier 2023 déjà bien rempli

Cette assemblée générale aura aussi été l’occasion de tracer une première esquisse du calendrier des activités avec en mars deux randos à partir de Saint-Côme et dans le Vallon, en avril pistes ouvertes de MNO, la journée des chemins, une journée chez Cazes à Artis et la rando des anciens. En mai, Rando du tour de l’Aubrac. Le week-end, MNO est programmé pour mi-septembre et la seconde rando des anciens le 30. Une autre rando MNO aura lieu courant octobre et comme d’habitude la rando nocturne sera reconduite en décembre. D’autres manifestions viendront dans le courant de l’été.

À cela, viendront s’ajouter les diverses courses de ligue, nationales ou même européennes pour les compétiteurs du club.