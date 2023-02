Audrey Baltrons reste introuvable : messages, bornage téléphonique, voiture recherchée... Le point 15 jours après sa disparition

Voiture introuvable, téléphone temporairement géolocalisé... Ce que l'on sait de l'enquête autour de la disparition inquiétante d'Audrey.

Cela fait plus de 10 jours qu'Audrey Baltrons est introuvable. Cette mère de famille aveyronnaise de 39 ans n'a pas été vue depuis le vendredi 10 février 2023, après avoir déposé ses enfants aux collèges de Cransac et de Firmi dans la matinée.

Quels sont les derniers messages d'Audrey ?

Le jour de sa disparition, Audrey a téléphoné à sa mère Brigitte pour lui demander si elle pouvait aller chercher les enfants de 11 et 12 ans à l'école. "Puis ça a coupé", témoigne Brigitte. "Je l'ai senti un peu perturbée, je lui ai demandé si elle avait des soucis, si elle avait besoin d'aide, mais je n'ai pas réussi à la faire parler..."

Samedi et dimanche, les proches restent sans nouvelle, pas plus que ses enfants. Puis viennent trois messages à 18h14 et 18h15, lundi 13 février, dans lesquels Audrey demande à sa famille de "s'occuper des enfants", raconte le frère de la disparue. Dès lors, le commissariat de Decazeville est alerté et un appel à témoins est partagé.

La famille d'Audrey ne comprend pas ce qu'il se passe. Pour ses proches, "elle ferait tout pour ses enfants". Ces derniers sont aussi plongés dans l'angoisse. "Ils ne comprennent pas. Ils se demandent où est passée leur mère", regrette Brigitte.

A lire aussi : Disparition d'Audrey Baltrons en Aveyron : "Nous avons reçu deux messages à 18 h 14 et un dernier à 18 h 15", sa famille entre angoisse tristesse

Son téléphone brièvement localisé

Les forces de l'ordre ont rapidement réussi à "borner" le téléphone d'Audrey et l'ont géolocalisé à plusieurs endroits du département. Auzits, Salles-la-Source, Sébazac, Bozouls puis dans le Vallon... et enfin le téléphone a arrêté de borner, rendant sa localisation impossible.

Sa voiture introuvable

Audrey pourrait bien être partie en voiture avec sa Dacia Logan blanche immatriculée DL-558-NT. Elle n'a pas encore été retrouvée par les gendarmes.

Pour les proches, c'est une nouvelle source d'inquiétudes. "C'est une vieille Dacia, le cadran est mort, elle ne peut même pas prendre l'autoroute tellement la voiture est en mauvais état", témoignent-ils.

Pas d'activité sur le compte bancaire

Depuis la disparition d'Audrey, aucun mouvement n'a été détecté sur son compte bancaire. La mère de la disparue s'interroge : "Comment fait-elle tous les jours ? Sans téléphone, sans argent non plus, comment fait-elle... ?"

Qui contacter pour faire avancer l'enquête ?

Si vous possédez quelconque information susceptible de faire progresser l'enquête, vous êtes invité à contacter le commissariat de Decazeville au 05 81 37 22 40.

Audrey mesure 1m68 et est de corpulence normale. Âgée de 39 ans, elle a des cheveux courts bruns et des yeux noirs. Le jour de sa disparition, elle portait un jean bleu, un pull-over noir et des bottes noires.