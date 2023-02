Aveyron : les agriculteurs vont faire fleurir ces banderoles pour capter l'attention des consommateurs

Vous allez commencer à croiser ces banderoles depuis ce samedi, partout en Aveyron.

"Nos champs, nos étables, garnissent vos tables". Sur les routes de l'Aveyron, une dizaine de banderoles vont fleurir pour attirer l'attention des consommateurs. La FDSEA et Jeunes agriculteurs ont décidé de militer pour l'autonomie alimentaire en "inscrivant des messages positifs qui rappellent à tous que nous fournissons leur alimentation, et que nous faisons partie des meilleurs départements de France en termes de production vertueuse". La première banderole a été installée près du rond-point de l'aéroport de Rodez ce samedi 25 février 2023, les autres apparaîtront d'ici lundi sur les grands axes routiers.

Un moyen aussi pour les agriculteurs de rappeler les difficultés dans lesquelles ils sont embourbés, tout particulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine ainsi que la crise de l'énergie. "Le conflit a déstabilisé beaucoup de marchés. On a pu augmenter les prix de nos produits, mais aujourd'hui cela suffit à peine à compenser les charges qui pèsent sur nous", déplore Laurent Saint-Affre, président de la FDSEA Aveyron.

"Une phase de régression" pour les agriculteurs

"On veut rappeler que même si nous avons une grosse pression sur nous, et que nous avons de plus en plus de contraintes, on produit pour eux. Les citoyens, les consommateurs. Et que tous les produits qui viennent du monde entier n'ont pas la même qualité qu'ici, c'est une chance".

"C'est une évidence pour nous et pour beaucoup, mais c'est bien de le rappeler", ajoute Marie-Amélie Viargues, de la FDSEA. "Et si le contexte économique reste le même dans les prochaines années, ce n'est pas dit que cette qualité si précieuse survive..."

Les lois Egalim 1 et 2 avaient pourtant eu "des effets bénéfiques sur les prix de certains produits, comme le lait". Mais depuis la guerre en Ukraine, la hausse de l'énergie, mais aussi "les spéculations", les agriculteurs sont "dans une phase de régression sur la production, ce qui engendre une hausse des prix".