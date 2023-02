Onet-le-Château. Conférence et expo en amont du festival

"À chacun son jardin" est le thème retenu pour le prochain Festival du livre et des auteurs, qui se tiendra dimanche prochain à l’Athyrium. En amont de celui-ci, deux événements : la conférence de Frédéric Frayssinet (qui sera bien évidemment présent lors du festival), sur "les jardins d’agrément" qui a eu lieu ce vendredi dans les locaux du FJT.

"Depuis plus de 10 ans, je transforme et je crée des jardins d’agréments. Mon parcours de vie m’a amené aujourd’hui à une philosophie de jardin où tout est vivant, tout est énergie et en symbiose…". Et l’exposition "les fleurs de mon jardin" du calligraphe Georges Unal, de magnifiques tableaux au point de croix (notre photo), qui sont à découvrir toute la semaine, au restaurant des Capucines du FJT, toute cette semaine et qui lui aussi sera présent au festival et proposera un atelier de marque-pages. Quant au festival, nous y reviendrons dans une prochaine édition…