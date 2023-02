Football : Espalion s'impose difficilement en 8es de coupe de l'Aveyron contre Argence Viadène

Lors d’un derby Nord-aveyronnais dimanche 26 février après-midi., les sang et or (D1) n’ont réussi à venir à bout d’Argence Viadène (D2) que pendant les prolongations (3-1) lors des quarts de finale de la coupe de l'Aveyron.

C’est à l’issue d’un derby animé, dimanche 26 février, que les Espalionnais se sont qualifiés pour les quarts de finale de la coupe de l’Aveyron en venant à bout (3-1) de valeureux Nord-Aveyronnais d’Argence Viadène après les prolongations. Et que ce fut difficile pour les pensionnaires de l’élite départementale. Après avoir ouvert le score à cinq minutes du terme, les locaux ont cru tenir la qualification jusqu’à l’égalisation de Mickaël Vayssade à la dernière minute sur corner et après un cafouillage. Finalement, Dimitri Marcilhac d’un coup de tête salvateur puis Axel Lantuech sur penalty, sont venus offrir les quarts de finale à leurs supporters.

Une deuxième période plus animée

Avant cela, sous le mistral espalionnais, les deux formations ont eu bien du mal à s’adapter et à développer leur jeu. Des conditions qui ont avantagé les visiteurs évoluant une division en dessous des locaux. Les joueurs de Pascal Cure ont tenté tant bien que mal de mettre le ballon au sol, avec trop de déchets. Finalement lors du premier acte, ce sont les hommes de la Viadène qui se sont procuré la plus grosse occasion par Julien Cottier. Ce dernier, à la réception d’un centre côté droit et bien esseulé dans la surface, a vu le cuir fuir au-dessus des buts de Théo Lemouzy, le portier sang et or.

Les pensionnaires de l’élite départementale ont répondu par un coup franc direct d’Antonin Lenne, puis par une frappe de Lucas Ricard. Pas assez pour surprendre Sébastien Vernhet, le gardien d’Argence Viadène, qui a longtemps repoussé l’échéance sur la pelouse de Perse. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score de parité devant un public fourni.

Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la partie s’animer de part et d’autre. Julien Galdemar se remémorera ce matin les deux face-à-face qu’il a eus avec le gardien local, dont ce dernier est sorti vainqueur. Vernhet a donc longtemps retardé l’échéance, jusqu’à ce que Julien Arquelino n’ouvre le score et que Vayssade n’égalise. On aurait pu penser que les joueurs de Pascal Cure avaient pris un coup sur la tête. Que nenni ! Sur les bords du Lot, Dimitri Marcilhac puis Axel Lantuech sur penalty sont venus assurer le succès des leurs juste avant la mi-temps de la prolongation.

A la reprise, les sangs et or se sont contentés de repousser les assauts du leader de la poule B de D2. Le vainqueur des éditions 1948, 1973, 1994 et 2017 sera bien présent au rendez-vous des quarts de finale avec le statut de favori. Plus c’est long, plus c’est bon…

Tirage au sort des quarts de finale le 6 mars Dimanche 26 février, Espalion (D1), Luc-Primaube II (D1) et Saint-Geniez (D2) ont rejoint Comtal II (D2), Ouest Aveyron (D1), Druelle II (D1), Méridienne d’Olt (D2) et Pareloup Céor (D3) en quarts de finale de la coupe. Pour en connaître les affiches, le tirage au sort aura lieu lundi 6 mars à 19 heures dans les locaux de TDSC à Onet-le-Château. Et les rencontres sont prévues le week-end des 18 et 19 mars.