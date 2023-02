La neige sera de retour ce lundi : quatre départements d'Occitanie en vigilance jaune

L'Aveyron devrait aussi voir tomber quelques flocons, on vous dit où.

La neige est attendue dès la fin d'après-midi dans les Bouches-du-Rhône et le Var, placés en vigilance orange par Météo France ce dimanche 26 février 2023. Les chutes devraient se poursuivre dans la nuit. Entre 2 à 5 centimètres de neige pourraient tomber localement dans ces deux départements, et même jusqu'à 10 centimètres sur l'est du Vaucluse.

L'épisode neigeux va migrer vers l'ouest ce lundi, 15 départements sont prévus en vigilance jaune, dont quatre en Occitanie : le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

15 départements seront en vigilance jaune neige-verglas ce lundi. Capture - Météo France

Aussi de la neige en Aveyron et près des Pyrénées

Localement, d'autres départements devraient revoir la neige. Quelques chutes sont prévues au pied des Pyrénées comme à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ou à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), mais également aux frontières du Massif Central comme en Lozère

En Aveyron, les flocons tomberont surtout le matin dans le Sud à Millau, Saint-Affrique, Belmont-sur-Rance, Nant, Sévérac-le-Château et Salles-Curan. La neige devrait persister aussi dans la pointe nord du département dans les secteurs de Laguiole et Espalion.

En soirée, d'autres chutes pourraient survenir autour de Millau et Belmont-sur-Rance. Le ciel devrait se dégager ensuite mardi, ne laissant pas de chance à d'autres précipitations pour ce début de semaine.