Onet-le-Château. Le centre Humanis forme désormais à "l’entraînement aux médias"

Le centre de formation Humanis IPA, situé au 46, rue saint-Firmin à Onet-le-Château, innove en ouvrant de nouvelles thématiques, à l’adresse des Aveyronnais.

Dans cette optique, le responsable du centre vient d’ouvrir un pôle de formation bien-être, développement personnel. Parmi les nouveautés, citons le Media training (ou entraînement aux médias), une première dans le département, mais aussi de la danse thérapie, des neurosciences, de la numérologie, l’ennéagramme, le Reiki… "Il y a sur Rodez pas mal de demandes et peu d’offres via un organisme certifié et en présentiel sur ces thèmes-là", assure Christophe Turon. Et il a vu juste, dès l’ouverture de ces formations, le public a répondu positivement.

Une demande réelle des salariés

La toute nouvelle formation Media training, qui s’inscrit progressivement dans le paysage, séduit principalement les personnes qui souhaitent prendre la parole tout en faisant passer leur message. Chef d’entreprise, président d’association, de clubs, responsables syndicaux, chargés de communication ou en relation avec la presse, militant, cadres…

Pour être encore plus efficace, ces profils découvriront le fonctionnement des médias, de l’intérieur, les règles éthiques, déontologiques, ainsi que la législation qui régit cet univers si particulier.

Les stagiaires seront mis en situation, devant micro et caméra pour répondre aux interviews, déjouer les questions piégeuses, profiter d’une crise pour redorer l’image de son institution, entreprise…

Au bout des deux jours de formation, ils sortiront mieux outillés pour faire passer leur message, faire parler de soi de façon impactante et construire son réseau et ses relations presse. À noter que cette formation est encadrée par un professionnel de l’information, qui possède une carrière conséquente et une expérience dans les médias. Elle est prise en charge par les entreprises et certains organismes.

Pour plus d’informations ou pour un devis : www.humanis-ipa.com/ ou composer le 05 65 78 08 23.