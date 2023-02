Les anciens potaches firminois se retrouvent et refont leurs "années collège"

Ils étaient au collège de Firmi dans les années 1977 à 1982 et samedi dernier, une trentaine de "potaches" de cette époque se sont retrouvés à l’hôtel du Parc à Cransac pour une soirée retrouvailles qu’ils ont fortement appréciée.

"Les années passent et si certains d’entre nous sont restés dans la région, ce n’est pas le cas pour tout le monde", avance le quatuor instigateur de cette initiative, Nathalie Lagarrigue, Évelyne Viargues, Bruno Jimenez et Franck Lopez.

Il poursuit : "Quand on se rencontrait, on parlait bien évidemment de ces années jeunesse, sachant que nombre d’entre nous ont poursuivi leurs études ensemble depuis le primaire. Tu te souviens d’une tel, d’une telle… Et les années passant, on avait envie de se revoir de nous retrouver pour partager des souvenirs et des photos de ces années. D’où notre appel que certains ont entendu de loin, car ce soir, il y a des collégiens de notre époque qui ont fait des kilomètres pour venir."

Et qui ne le regrettent pas, d’autant plus quand l’armoire aux souvenirs s’est ouverte, elle leur a fait faire un bond de plus de quarante ans en arrière. "Il est fort probable vu l’engouement, que l’on réitère ce rendez-vous", se réjouissent les instigateurs.