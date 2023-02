Bozouls. Nouveau centenaire, Lucien Fabre vit toujours chez lui avec son épouse

Lucien Fabre vient de fêter son centième anniversaire il y a peu de temps et réside chez lui dans sa maison, l’une des plus anciennes du quartier. Très peu de couples âgés ont la chance de continuer leur vie à domicile. Lucien est né le 17 décembre 1923 à Paris (8e arrondissement), il quitte la capitale en 1926 à l’âge de 3 ans. Mais malheureusement son père décède alors qu’il n’a que 9 ans. Lucien se retrouve à l’orphelinat, deux ans à Vabres puis deux autres années à Sébazac. Suivront des travaux comme ouvrier agricole de ferme en ferme et en 1959, il se marie avec Odette née Baudon.

De cette union, deux enfants naîtront, Jean-Pierre et Martine, maintenant à la retraite. Lucien sera employé chez Mérico dans les années 69-70 et finira sa carrière aux établissements Rozière.

Lucien prendra sa retraite en novembre 1983. Il se passionne ensuite pour la construction de maquettes retraçant le monde agricole toutes réalisées au couteau ou aux ciseaux à bois. Lucien reste attaché aux brebis et à la bergerie. Ses réalisations en sont le témoignage. Chaque matin, il lit son quotidien Centre-Presse pour garder le contact avec la vie aveyronnaise. Aujourd’hui, il réside dans le centre de Bozouls où leurs deux enfants apportent leur aide infaillible pour assurer le quotidien. Mercredi dernier, le maire, Jean-Luc Calmelly, entouré de deux de ses adjoints, a tenu à rendre une visite surprise à ce couple en leur apportant un petit présent pour célébrer son anniversaire de centenaire. Félicitations à cette famille qui maintient une vie la plus paisible possible en maintenant ses "anciens" à leur domicile où ils ont tous leurs repères.