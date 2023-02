Opération Orion : les impressionnantes images du débarquement militaire sur le littoral de l'Hérault

L'opération Orion a entamé sa deuxième phase sur le littoral de Sète et de Frontignan (Hérault) ce dimanche matin.

Un exercice militaire d'une ampleur inédite sur le territoire français se poursuit ce dimanche 26 février 2023. Sur le littoral de Sète et de Frontignan (Hérault), les navires de guerre ont patrouillé au large et un débarquement militaire a été lancé aux alentours de 8 heures, en témoignent ces images partagées par Midi Libre :

Les premiers exercices avaient été réalisés en Corse en début de semaine :

[#ORION23] Le 21/02, les PHA Mistral et Tonnerre ont réalisé en Corse un entrainement aux opérations de débarquement avec le groupement tactique embarqué de l'@armeedeterre. Cela a permis de préparer les actions de débarquement qui se tiendront ultérieurement dans l'exercice. pic.twitter.com/0T0maYkBqn — Marine nationale (@MarineNationale) February 25, 2023

Ces impressionnantes manœuvres constituent la deuxième phase de l'opération Orion, un exercice qui va mobiliser 7 000 militaires et plus de 1 000 véhicules de combat et de transport, avec des navires et des avions.

L'opération consiste en une immense simulation de conflit moderne à haute intensité, et va peu à peu s'engouffrer dans les terres. Déjà samedi 25 février, des militaires ont été parachutés aux alentours de l'aéroport de Castres-Mazamet dans le Tarn.

#ORION23 | Objectif: sécuriser un point d’entrée sur le théâtre d’opérations.



Des A400M @Armee_de_lair ont largué plusieurs centaines de parachutistes @11eBP : une opération aéroportée pour débuter cet exercice interarmées d’envergure inédite. pic.twitter.com/rht3vc2i7C — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 25, 2023

Des opérations en Aveyron

Durant cette deuxième phase de l'opération, plusieurs départements de l'Occitanie vont être le théâtre de ces exercices militaires de grande ampleur : l'Aveyron, le Lot, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Aude, l'Hérault et le Gard.

Selon la délégation militaire départementale de l'Aveyron, le département sera "peu concerné", mais quelques opérations pourraient être menées jusqu'au 10 mars. Il sera également possible de croiser des véhicules militaires sur les routes ou de voir passer des aéronefs dans les airs.