Pierre Palmade : l'humoriste victime d'un AVC a été hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre

Pierre Palmade, qui ce lundi 27 février, doit être fixé sur son sort judiciaire dans l'attente de son procès, a été victime d'un AVC ce samedi 25 février. Ses jours ne seraient pas en danger.

L'humoriste Pierre Palmade a été transféré ce samedi 25 février en début de soirée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre de Paris après avoir été victime d'un AVC. Une information révélée par le Journal du dimanche. Ses jours ne seraient pas en danger.

\ud83d\udd34 Pierre Palmade a été victime, ce samedi soir, d'un accident vasculaire cérébral (AVC), confie l'entourage de l'humoriste à BFMTV pic.twitter.com/4xgqSVnMh4 — BFMTV (@BFMTV) February 25, 2023

Il sera fixé le 27 février pour savoir s'il ira ou non en prison

Ce lundi 27 février, il doit être fixé par la justice concernant son placement en détention provisoire. En effet, le parquet de Melun avait fait appel de la décision prise par le juge de la détention et des libertés d'assigner à résidence Pierre Palmade à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif dans un service d'addictologie et sous bracelet électronique.

Assigné à résidence et sous bracelet électronique

Le 10 février, en Seine-et-Marne, alors qu'il était sorti faire des courses et qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne, il avait provoqué un grave accident de la circulation. Sa voiture avait violemment percuté un second véhicule. Trois personnes ont été grièvement blessées. Le conducteur, un homme âgé d'une trentaine d'années, qui se trouve toujours dans le coma et souffre de multiples fractures.

Il a déjà subi sept opérations. La passagère, sa belle-sœur, âgée d'une vingtaine d'années, enceinte de six mois. Malgré l'intervention des médecins qui ont tenté une césarienne en urgence, son bébé, une petite fille, est décédé. Enfin, dans la voiture, se trouvait également le fils du conducteur, âgé lui, de 6 ans, qui ne peut toujours pas s'alimenter et boire.

Une deuxième enquête dans une affaire de pédopornographie

Mis en examen pour homocide et blessures involontaires et circonstances aggravantes, Pierre Palmade fait, depuis le 18 février, l'objet d'une deuxième enquête pour détention d'images pédopornographiques. Deux hommes ont été placés en garde à vue ce jeudi 23 février dans le cadre de cette nouvelle affaire. L'un d'eux a été mis en examen ce samedi soir, l'autre a été relâché.