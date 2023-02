Réalisation d’un giratoire sur la D 922

Il y a longtemps que la construction d’un giratoire au carrefour de l’avenue du Rouergue (D 922) et de la route de Sainte-Croix a été envisagée. À l’automne 2021, lors des réunions publiques, la création de ce giratoire avait été retenue comme solution pour la sécurité des piétons et pour ralentir la circulation sur ce tronçon de voie très fréquenté. Le début de la construction de ce giratoire passe par la démolition d’un petit pavillon sans intérêt architectural et inhabité depuis longtemps afin d’élargir le carrefour. Acquis par la mairie depuis longtemps déjà, le bâtiment est sur le point d’être détruit. Le giratoire est donc en voie de réalisation.