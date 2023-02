Rodez toujours en tête des villes d'Occitanie où il faut bon vivre, voici son classement national

Rodez règne une fois encore sur l'Occitanie quand on parle de bon vivre, et la ville continue de progresser dans son classement national !

Le classement annuel du Journal du Dimanche a été publié ce 26 février 2023, définissant les 500 villes et villages où il fait bon vivre. Comme en 2022, Rodez est en tête en Occitanie, en captant la 12e place au niveau national.

Deux autres villes aveyronnaises figurent dans le classement : Onet-le-Château à 102e place et Millau à la 478e place. En ce qui concerne le top des villages, voici les récompensés en Aveyron : La Loubière à la 184e place et Sainte-Radegonde à la 293e place.

Le Top 10 des villes en France Voici le top 10 des villes où où il fait bon vivre : Angers (Maine-et-Loire)

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

Anglet (Pyrénées-Atlantiques)

La Rochelle (Charente-Maritime)

Lorient (Morbihan)

Annecy (Haute-Savoie)

Rennes (Ille-et-Vilaine)

Brest (Finistère)

Le Mans (Sarthe)

De la 17e à la 12e place, Rodez progresse

Si Rodez est toujours la championne de l'Occitanie, la ville continue de grimper au classement national. Elle se positionnait à la 17e place en 2022 pour atteindre la 12e place cette fois-ci. Rodez est également en troisième position en France dans la catégorie "communes de 20 000 à 50 000 habitants".

La préfecture de l'Aveyron a fait l'objet d'un article à part entière dans La Journal du Dimanche, qui a tenté de comprendre le succès constant de Rodez ces dernières années. En commençant par le musée Soulages, son grand nombre d'équipements, son taux de chômage extrêmement faible, ses loyers abordables, ses produits locaux... "Nous sommes champions en tout", a déclaré le maire Christian Teyssèdre, qui affirme que "l'enclavement" de Rodez est devenu une force avec les années.

Que manque-t-il alors à Rodez pour se hisser encore plus haut dans le classement ? Le Journal du Dimanche n'oublie pas que sans voiture, il est moins confortable de vivre à Rodez et ses alentours. De plus, le manque de médecins est un handicap : 3 500 habitants n'auraient pas de médecin traitant.