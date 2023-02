Ski : après un 5e titre mondial, la réaction de l'Ariégeoise "bosseuse" Perrine Laffont

Après avoir décroché l'or sur les bosses en seimple la veille, la française a récidivé en bosses parallèles, ce dimanche 26 février à Bakuriani (Géorgie), lors des Mondiaux-2023.

Une bosseuse, une gagneuse. La skieuse française Perrine Laffont a décroché son cinquième titre mondial sur les bosses, ce dimanche à Bakuriani (Géorgie), en s'imposant en parallèle au lendemain de son sacre en simple. À 24 ans, Perrine Laffont devient la première skieuse sur les bosses à décrocher cinq titres mondiaux, un de plus que les références canadienne Jennifer Heil et norvégienne Kari Traa, en or à quatre reprises chacune.

x5 Championne du Monde ?

Les réactions de Perrine Laffont ! ?️



Dimanche dans la station géorgienne, Laffont a dominé l'Américaine Jaelin Kauf en finale, comme la veille en simple. La médaille de bronze est revenue à l'Autrichienne Avital Carroll pour le même podium en parallèle qu'en simple. Les jours se suivent et se répètent pour les reines des bosses.