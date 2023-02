Luc-la-Primaube. Un florilège d’activités pour tous les âges pendant les vacances d’hiver

Des activités diversifiées rythment les vacances d’hiver des nombreux enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC de Luc-la-Primaube. Des vacances chargées, hyperactives. Pas le temps de s’ennuyer. Durant ces vacances de février, l’accueil de loisirs est ouvert jusqu’au vendredi 3 mars. Le thème retenu étant "Sport et carnaval". Grand jeu les animaux, création d’un masque de clown, initiation au cirque, parcours de motricité, jeux musicaux, création de marionnettes d’animaux… étaient proposés aux 3/5 ans durant cette première semaine. Réalisation de têtes à trous, préparation de lots pour le carnaval, danse folklorique avec Maryse, multisports, spectacle à Réquista ("Titus et Zinzin") ont permis également aux 6/8 ans de s’éclater durant toute la semaine. Les plus de 9 ans ont fait beaucoup de sport (Ultimate), ont préparé le carnaval, ont été au cinéma à Baraqueville voir "Astérix et Obélix". Les 12-17 ans ont participé à une journée inter-MJC à Millau, une après-midi karting, ont customé un tee-shirt…

Au programme de la deuxième semaine de vacances, jeux musicaux, ateliers pour préparer le défilé carnavalesque, multisports, multi-jeux…

Pour l’accueil de loisirs, renseignements au 05 65 42 30 33 ou au 06 73 95 39 03 ou sur enfance@mjcllp.fr

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61 ou sur jeunesse@mjcllp.fr