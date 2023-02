Aveyron : à Aubin, l’église du Gua sera sauvée pour le culte et la culture

L’édifice, reconnue pour ses qualités architecturales, va redevenir un lieu de culte mais aussi le théâtre d’événements culturels.



Pour des raisons de sécurité, l’église Notre-Dame-du-Gua est fermée depuis quelques années au culte et au public. Qu’allait-il advenir de cet édifice religieux, dont un désordre structurel menaçait tout simplement de disparition ?

La réponse a été donnée lors des vœux à la population du maire aubinois Michel Baert : "L’église du Gua va être réparée", a annoncé le maire.

Véritable pendant de la majestueuse école Jules-Ferry toute proche, cette église fait partie intégrante du paysage et du patrimoine guasois et sa « mort » plus ou moins annoncée dérangeait de nombreux habitants du quartier, mais aussi des amateurs de patrimoine, qu’ils soient proches ou éloignés de tout esprit religieux. Michel Baert explique : "Il y a quelques années, des fissures qui soulignaient une défaillance structurelle, sont apparues sur une des façades".

En 2017, une étude est réalisée et elle confirme que c’est bien un problème structurel et non géologique. Louis-Auguste Boileau, l’architecte de cette église vers la fin du XIXe siècle, et disciple de Victor Baltard précurseur de l’architecture métallique, a utilisé cette technique pour l’armature. Et c’est cette ceinture métallique qui fait l’originalité de cette église, qui se révèle être également son maillon faible.

"Renforcer l'ossature"

"En 2017, un diagnostic préconisait que l’on installe des témoins pour avoir une idée de l’évolution des fissures. Ils ont été installés fin 2019, et en 2021, un contrôle indiquait qu’il n’y avait pas d’aggravation. Ce qui au niveau sécuritaire était rassurant. En 2022, pour renforcer l’ossature, nous décidons de poser sur chaque façade des « tirants », des barres métalliques reliées entre elles par trois câbles. Dans le même temps nous avons entrepris des démarches et interpellés les services de l’État, et les Bâtiments de France. Fin 2022, bonne nouvelle nous sommes invités à une réunion avec tous les acteurs susceptibles de nous aider".

Aujourd’hui, on s’orienterait vers un plan de financement préparé par la Drac, qui se situerait à hauteur des 80 % de subventions, État, Région, Département, les 20 % restant feront l’objet de souscription. En revanche, Notre-Dame-du-Gua ne sera pas consacrée qu’au culte religieux. Si la chapelle, qui sera totalement réaménagée, sera dédiée aux offices et sera un lieu incontournable pour les fidèles, en revanche, la nef sera affectée à un usage multiculturel, entre concerts et expositions.