Coupe de France : Toulouse-Rodez, un quart de finale qui déchaîne les passions

Gilles Galopin, trésorier du Kop ruthénois : "Malheureusement, en ce moment on a des problèmes avec nos gardiens (Mpasi et Cibois blessés, NDLR), donc on ne prépare pas ce match de la meilleure des manières… Mais je suis positif. J’y crois ! On peut rêver d’aller plus loin. Les gars sont capables de le faire et on ne les lâchera pas".

Joris Lazuech, Aveyronnais de Toulouse : "Vu la dynamique des deux équipes, je pense que ça va être compliqué pour Rodez. Je ne me fais pas trop d’illusions. Mais c’est un match de foot, tout peut se passer. On ne sait jamais. Je supporterai Rodez, et on verra bien.

Yohan Saules, joueur du FC Cantou’lousain : "Je pense que le Raf va vendre chèrement sa peau, mais il y a quand même un écart entre les deux équipes. Je suis allé voir Rodez et Toulouse jouer plusieurs fois cette saison, et franchement, le Tef’ça joue super bien. Mais bon, on peut rêver pour le Raf, même si le principal reste le maintien en Ligue 2".

Marjorie Dalbin, Aveyronnaise de Toulouse et ancienne joueuse du Raf : "Je suis fière de l’équipe en coupe. Ils sont en quarts de finale, c’est énorme. C’est une expérience incroyable pour eux. Quand on y était allée en 2008, ça l’était en tout cas (malgré l’élimination contre l’OL à domicile, sur le score de 5-0)".