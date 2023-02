Coureurs de fond de Morlhon : ils sont partout !

Les yeux déjà tournés vers le Trail du Rouergue qu’ils organisent le dimanche 9 avril ; les coureurs de fond de Morlhon n’en oublient pas de participer à différentes épreuves. Tour d’horizon.

Ainsi, le 15 février, Thierry Serin et Philippe Trochon étaient au départ du Trail des Fontaines dans le Lot. Tous deux ont terminé dans le même temps, 2h 01. Ils se classent 113 ème au général, et prennent la 6 éme place en M4.

Le 19 février, au programme le Trail des Collines du Diable à Cahors et Les Foulées Blanches de Drulhe. À Drulhe, Yannick Arrazat s’est classé 32 ème au général en un temps de 1h 16. Dans sa catégorie, il entre dans le Top 5. Bernard Rouziès termine quant à lui en 1h 30 et se classe 2 ème de sa catégorie M7 juste derrière son pote Marc Utrilla.

Le grand rendez-vous annuel

Rendez-vous annuel, le Trail des Collines du Diable avait drainé les habitués morlhonnais, accueillis comme il se doit par Sylvie et Thierry Serin et Patrice Raynal. Ludovic Delsouc et Sébastien Fernandez se classent 83 ème au général en 1h 25. Ludo termine 14 ème en M1 et Sébastien 10 ème en M2. Alain Jonquières les suit en 1h 26 et prend la 90 ème place au général et 15 ème en M1. Jacques Bousquié, affûté comme jamais, emporte la mise dans sa catégorie M5 en terminant 1er. Il réalise 1h 42. Les deux compères Thierry Serin et Philippe Trochon continuent leur mano à mano en se classant 235 ème au général pour 1h 44. En M4, ils terminent 49 ème. Patrice Raynal et Nicolas Tranier finissent également en duo en 2h 04. Ils se classent 359 èmes au général. Patrice termine 28 ème M3 et Nicolas 37 ème M 1.

Le week-end du 25-26 février avaient lieu les 24 heures de Colomiers avec au programme diverses formules : 3h, 6 h, 12h ou 24h. Alain Dintilhac a participé au 6 h Marche. Pour un retour sur la piste cette année, celui-ci a couvert 37, 442 km.

Trail du Rouergue : Pour les Coureurs de Fond de Morlhon, la période de l hiver est propice au débroussaillage des chemins lors des prochains week-ends. Renseignements auprès des responsables.