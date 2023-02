Saint-Amans-des-Cots. Fête foraine non-stop avec LoisirMagicLand

Jusqu’au 2 mars, petits et grands font la fête du matin au soir au gymnase de Sangayrac, qui s’est transformé en fête foraine pour la durée des vacances, proposant des jeux pour tous en complète sécurité. Plus de 20 jeux gonflables dont certains font 7 mètres de haut, ainsi que des baby foots, flippers, jeux de voitures... le tout pour le plus grand amusement de tous.

Un bar avec crêpes et gaufres permet de reprendre des forces. Un ticket d’entrée, un petit tampon sur la main et vous allez et venez tout au long de la journée, joyeusement, de 10 heures à 20 heures. Entrée 7 € pour les enfants, 3 € pour les adultes.