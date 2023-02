Football : en 1971, l’épreuve par neuf pour Rodez contre Toulouse

Lors de leur seul match de Coupe de France face à Toulouse, les Ruthénois avaient souffert sur la pelouse de Paul-Lignon.

Avec deux victoires pour un nul et une défaite, le bilan des confrontations en championnat entre Rodez et Toulouse penche en faveur des Aveyronnais. L’historique est maigre, puisque les deux formations n’ont passé que deux saisons au même niveau, entre 2020 et 2022. Le bilan en Coupe de France, en revanche, est favorable aux Haut-Garonnais. Lors de la seule confrontation entre les deux clubs, le 19 décembre 1971, ils se sont imposés sur un score sans appel à Paul-Lignon : 9-0.

Les temps ont bien changé, à commencer par les noms des protagonistes, qui s’appelaient alors Stade ruthénois et Union sportive Toulouse. La compétition présentait aussi des différences, puisque cette rencontre comptant pour le 6e tour était qualificative pour les 32es de finales, qui se disputaient sous format aller-retour.

Mais toujours est-il que les visiteurs, pensionnaires de Division 2, ont fait respecter la hiérarchie chez un rival évoluant un niveau en dessous. De quoi gâcher les espoirs des Aveyronnais de retrouver les 32es de finales pour la première fois depuis 1958.

Les rêves d’exploit ont été oubliés dès la fin du premier quart d’heure, lorsque les visiteurs ont inscrit trois buts en trois minutes. Le principal tourmenteur des sang et or a été l’avant-centre ivoirien Noël Kouamé, ancien joueur de Millau, qui a inscrit un triplé. Richard Lehuraux, auteur lui aussi de trois buts, ainsi que Daniel Benzenet et l’entraîneur-joueur José Farias (doublé) ont contribué au récital offensif haut-garonnais.

"Ils avaient plus de métier, il n’y a pas eu photo, se souvient Joseph Ruiz, l’arrière gauche de Rodez lors de cette rencontre. On se rappelle mieux des victoires que des défaites comme cela ! Mais nous avions eu beaucoup de fierté de jouer contre des professionnels."