Forte hausse du prix du tabac le 1er mars en France, indexé sur l'inflation

La Première ministre Elisabeth Borne avait annoncé cette hausse en septembre 2022.

Elisabeth Borne l'avait prédit : "Ça serait assez paradoxal que la hausse des cigarettes soit moins élevée que l’inflation, ça veut dire que le prix baisserait relativement", déclarait-elle en septembre 2022 lors du vote de la loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS).

Ce 1er mars, la forte hausse du prix du tabac va confirmer ses dires selon lesquels "le prix du paquet va augmenter comme l’inflation", relève Actu.fr.

Conséquence de cette volonté gouvernementale, le prix du paquet de cigarettes comme celui du paquet de tabac va bondir de 50 centimes à 1 euro au 1er mars 2023. Le paquet de clopes dépassera parfois les 11€, comme les Marlboro ou les Winston, et le paquet de tabac dépassera les 15€. De quoi faire tousser un peu plus les fumeurs.

D'autant que le gouvernement veut faire en sorte que pour les cigarettes, "le paquet de vingt unités atteigne 11 euros en 2024", est-il écrit dans le PLFSS. Et l'exécutif étudie également une fiscalité spécifique qui s'appliquera au tabac à rouler ou à chauffer (une nouvelle technique de consommation du tabac inventé en 2014), vers lesquels se tournent un peu plus nombreux à chaque fois les fumeurs invétérés, échaudés par les hausses constantes du prix du paquet de cigarettes.

Quid du "juste prix" en Europe

Avec une moyenne du prix du paquet de 20 cigarettes de 10,19€ (selon le site Euronews en septembre 2022), la France est l'un des pays d'Europe où fumer coûte le plus cher. Les pays frontaliers de la France pratiquent des tarifs 30 à 50% moins chers, voire 60% : 4,55€ en moyenne en Espagne, 6,33€ en Allemagne, 6,93€ en Belgique, autour de 4€ en Andorre, et même 9,22€ en Suisse. Seuls fument plus cher l'Irlande (13,43€ en moyenne) la Grande-Bretagne (14,38€) et la Norvège (15,40€), alors que pour les paquets de cigarettes les moins chers se trouvent en Lettonie (3,79€ en moyenne), en Pologne (3,22€) et en Bulgarie (2,77€).

Et la taxation sur le tabac n'explique en aucune façon cette différence de prix, puisque si elle représente plus de 84% du prix du paquet en France, en Bulgarie ou en Pologne, elle s'élève à près de 82%.

Sur un paquet de cigarettes, en France, seul 7,42% du prix va dans la poche des industriels (fabricants et distributeurs), 9,89% revient aux buralistes, 16,67% de taxe va à l'Etat, et l'Assurance maladie récolte elle plus de 66%... moins la TVA mise en place par l'Etat (environ 20% de la somme).

En 2020, la "Sécu" a ainsi gagné environ 13,5 milliards d'euros grâce aux ventes de tabac. Mais les fumeurs lui coûtent beaucoup plus cher, environ 25 milliards d'euros par an, selon le site comparateur d'assurances Assurland.