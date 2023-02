Trémouilles. Gym douce, Pilates, streching

Pour le moment ce sont les vacances mais le vendredi 10 mars tous se retrouveront à nouveau dans la salle des fêtes de Saint-Hilaire pour un cours de gym douce ou Pilates ou streching selon le planning établi. Par l’intermédiaire de l’association Toutaki, les licenciés sportifs appréicent le cours de Maximilien pour entretenir leur forme et passer un moment agréable. Des exercices de réveil musculaire, d’équilibre, de souplesse sont réalisés de manière douce et respectueuse des articulations permettant ainsi de ressortir de la séance tonifié, détendu et avec un véritable regain d’énergie. De temps en temps, du matériel comme les bâtons complète l’approche de l’activité sous le regard bienveillant du coach.

Les commentaires, les bavardages humoristiques du groupe occasionnent toujours une super ambiance.