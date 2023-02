L'Aveyron, ses bêtes, ses filières et ses produits toujours bien présents au Salon de l'agriculture

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, se rendra au Salon international de l’agriculture (SIA), mardi 28 février et mercredi 1er mars. Pendant deux jours, elle ira à la rencontre des producteurs et des éleveurs qui porteront haut les couleurs de l’Occitanie avec des produits et des savoir-faire d’exception. Carole Delga rencontra également les représentants de plusieurs filières agricoles et agroalimentaires régionales et nationales, avant de présider le conseil des régions de France délocalisé au sein du Salon de l’agriculture.

Le défi du renouvellement des générations et la question de l’agriculture durable seront les fils rouges de la visite de Carole Delga de cette 59e édition du SIA. "L’Occitanie est le laboratoire de l’agriculture de demain. Nous avons ici une diversité inouïe de terroirs, de climats, de reliefs et de productions. Dans le même temps, notre région est particulièrement impactée par les effets du dérèglement climatique, avec des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, et un enjeu majeur autour de la ressource en eau", explique Carole Delga.

"J’ai souhaité faire de ces contraintes comme de nos atouts, les moteurs d’une transition agroécologique indispensable à la sauvegarde des activités et des emplois agricoles, ainsi qu’au mieux vivre des agriculteurs et des habitants d’Occitanie. Avec notre foncière agricole régionale, la première en France, avec le déploiement de nos contrats agriculture durable et un nouveau plan Bi’O, nous innovons pour transformer les pratiques agricoles. La priorité pour l’avenir est également de garantir à nos agriculteurs, non seulement les moyens de vivre de leur métier, mais aussi de le faire perdurer. Notre futur plan pour le renouvellement, l’installation et la transmission en agriculture devra répondre à ce défi".