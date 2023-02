Laguiole. Le Gaec Peyrac parmi les invités du Festival des bœufs gras de pâques

La 24e édition du festival des bœufs gras de pâques se prépare et pour l’occasion, les organisateurs de l’association organisatrice "Laguiole Expo" et le représentant de la coopérative Celia, ont dernièrement rencontré les éleveurs qui présenteront leurs bêtes au festival les samedi 18 et dimanche 19 mars. Les animaux seront exposés sur le foirail, près du gymnase.

C’est dans la belle vallée de Cruéjouls, au lieu-dit La Gratarelle, que la rencontre a eu lieu avec la famille Peyrac, installée ici depuis cinq générations.

En 2021, Henri, le patriarche, son fils Alexandre, sa fille Laurianne, et sa belle fille Olivia reprennent la ferme familiale en Gaec avec Edmond, leur cousin.

Le cheptel se constitue de 105 vaches à vêler, nourries au foin et à la luzerne. "Un fourrage de feuilles séchées à la ferme très vitaminée, les bêtes partent en estive à la Croix de la Rode", explique Laurianne. L’exploitation est reliée à Lozère viande à qui elle fournit un bœuf de 420 kg, chaque semaine. Naisseur et engraisseur, le Gaec élève 4 à 5 BFA (Bœuf fermier Aubrac) par an.

Cette famille de passionnés présentera au Festival des bœufs gras de Pâques quatre bœuf fermier Aubrac et deux vaches bio. En 2020, elle a remporté le prix d’excellence au Festival avec une vache bio.

Le Gaec présentera par ailleurs deux bœuf fermier Aubrac Label rouge au Salon International de l’Agriculture.

"Le festival permet de revoir les personnes qui prennent part à la valorisation de la filière et d’échanger avec le public, c’est un grand plaisir pour nous de conquérir à cet événement qui regroupe des animaux de qualités", souligne toute la famille.

Rendez-vous avec le Gaec Peyrac, le week-end des 18 et 19 mars à Laguiole, pour la 24e édition du Festival des bœufs gras de Pâques.