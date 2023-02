Laissac-Sévérac l'Église. Les collégiens en mode voyage

Du 29 janvier au 3 février, les élèves de 4e et de 3e du collège Sacré-Cœur de Laissac sont allés à Londres. Après plusieurs heures de bus et une traversée nocturne de la manche, les élèves sont arrivés à Londres où ils ont pu assister à la relève de la garde royale devant Buckingham Palace, et flâner dans Trafalgar Square. Tout au long de leur séjour, ils ont visité la Tour de Londres, le National History Museum, le musée d’Albert et Victoria et Covent Garden. Le soir, ils rejoignaient leur famille hôtesse où ils pouvaient manier la langue de Shakespeare et ainsi mettre en pratique l’enseignement dispensé en classe. Ils ont également partagé le mode de vie anglais et découvert une autre culture. Le dernier jour s’est déroulé à Canterbury où ils ont débuté la visite par un escape game avant de faire du shopping dans les rues piétonnes de la ville.

Pendant ce temps, les élèves de 6e et 5e découvraient les joies du ski à Piau-Engaly dans les Pyrénées. Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous et les élèves ont pu dévaler les pentes avec enthousiasme et confiance grâce à des moniteurs sympathiques et vigilants. Tous les élèves sont rentrés, ravis de leur voyage, la tête remplie de merveilleux souvenirs, et prêts à

repartir.