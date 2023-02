Coubisou. Les écoliers de sortie pour le carnaval

À Estaing, l’école du Causse était en regroupement des écoles du réseau avec les élèves d’Estaing et de Sébrazac. Les enfants avaient un double projet pour cette journée de retrouvailles après la période de restrictions liées au Covid. Le matin, les élèves de cycle 1 et de cycle 2 ont travaillé en ateliers sur les dangers domestiques tandis que les élèves de cycle 3 exploitaient une exposition sur ce thème. Les échanges ont été fructueux et les élèves très intéressés par cette problématique. Une deuxième journée sur ce sujet sera organisée au printemps avec une exposition à destination des élèves de cycles 1 et 2.

Après un pique-nique très convivial, tout le monde s’est costumé pour un joyeux et coloré défilé de carnaval dans les rues d’Estaing. Les élèves avaient des instruments de musique, ce qui a sensiblement animé le cortège et les rues du village. Cette belle journée s’est terminée autour d’un goûter bien mérité.