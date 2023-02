Onet-le-Château. Les femmes seront à l’honneur durant le mois de mars au café associatif

Mardi dernier, c’était Mardi gras, cela n’avait échappé à personne au sein du café associatif, qui avait mis pour l’occasion beignets et gaufres à l’honneur, pour un après-midi gourmand, que tous ont partagé avec délectation.

Après quelques après-midi destinés plus particulièrement aux enfants, en raison des vacances, le mois de mars pointera déjà le bout de son nez, en voici les dates de rencontres principales :

- demain, mercredi 1er mars à 14h30 : après-midi pâtisserie pour les petits vacanciers,

- lundi 6 mars à 15 heures, permanence mensuelle de l’ASAC,

- mercredi 8 mars de 17 heures à 20 heures aura lieu, pour la journée de la femme, un "vide-dressing dames". N’hésitez pas à venir faire des emplettes !

- mercredi 15 mars de 18 heures à 20 heures, ce sera "Repair café" : des réparateurs bénévoles vous apprendront ou vous aideront à réparer vos appareils (sauf micro ondes). L’objectif étant de réparer ensemble, de regarder, d’apprendre et d’échanger des techniques et ainsi éviter de jeter votre objet en panne, en pensant d’abord à la case réparation, grâce à Repair Café !

- vendredi 17 mars, l’Atelier d’Amélie et Chogan by Samantha, vous proposera dès 14 h 30, un atelier beauté avec soin du visage ou soin des mains (sur inscription et paiement avant le 14 mars), puis à partir de 17 heures, une présentation de produits au lait d’anesse et à l’aloé vera, mais aussi démaquillant, panière, lingettes réutilisables, filet de lavage, gant démaquillant…

- vendredi 24 mars à 18 heures, ce sera l’Atelier nutrition animé par Évelyne Soulié. Lundi 27 mars à 17 h30 : la commission d’animation ouverte à tous, se réunira pour partager vos idées et préparer le programme du mois d’avril, Enfin, vendredi 31 mars, à 19 heures, aura lieu une soirée moules/frites (Paiement de 12€ à l’inscription avant le 23 mars, dernier délai). N’oubliez pas votre couvert complet !