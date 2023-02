Luc-la-Primaube. Matinée portes ouvertes à l’école publique Jean-Boudou

Samedi dernier, l’école publique Jean Boudou de La Primaube ouvrait ses portes à ses futurs élèves et à leurs parents.

Au programme, visite des classes et présentation des projets, rencontre avec les enseignants et l’association des parents d’élèves, informations sur le bilinguisme, inscriptions pour la rentrée 2023… Ce fut aussi l’occasion pour Karine Souchard et Anne-Laure Albagnac, respectivement directrices des écoles élémentaire et maternelle de présenter à l’aide de photos les diverses activités et ateliers proposés tout au long de l’année scolaire. Pour les parents qui n’auraient pu participer à cette matinée portes ouvertes, renseignements : école maternelle au 05 65 71 44 03 ou sur 0121143C@ac-toulouse.fr et école élémentaire au 05 65 71 41 45 ou sur 0121356J@ac-toulouse.fr.

Durant l’année scolaire, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Jean-Boudou organise de nombreuses animations dont les bénéfices permettent de financer les sorties, les spectacles ou encore les classes découvertes.