Médecins généralistes : "Il n'y aura pas d'accord" sur les nouveaux tarifs, selon le ministre de la Santé

L'Assurance maladie a proposé aux médecins une hausse du prix de la consultation à 30 euros sous conditions, conditions que les syndicats rejettent. Explications.



Les syndicats de médecins généralistes appelaient de tous leurs voeux à une hausse du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Mardi 21 février, l'Assurance maladie leur a proposé une convention prenant en partie acte de ce souhait, avec une hausse à 30 euros, mais sous condition pour les médecins d'adhérer à un "contrat d'engagement territorial". En clair, pour que cette hausse du prix de la consultation à 30€ soit effective, le médecin doit selon le gouvernement prendre plus de patients, participer aux gardes et accepter de travailler dans les déserts médicaux, faute de quoi, cette hausse du prix de la consultation ne sera que de 1,50€, à 26,50€.

Cette convention, qui doit être conclue ce mardi 28 février, a été rejetée par les syndicats de médecins, ce que déplore le ministre de la Santé, François Braun : "Il n'y aura pas d'accord d'ici à mardi soir, c'est à peu près certain", a-t-il lancé ce lundi 27 février sur France Inter. "L'État est du côté des Français. On a mis 1,5 milliard sur la table, c'est plus que ce qu'on n'a jamais fait dans une convention médicale. Ce que je demande aux médecins, c'est de faire aussi un pas vers les Français", a-t-il regretté, mettant en cause la responsabilité des organisations syndicales de médecins.

D'ici ce mardi soir, rappelle France Info, il faut qu'au moins un syndicat représentatif d'au moins 30% des voix aux dernières élections de la profession ait signé la convention. Faute de quoi, la copie irait dans les mains de l'ex-inspectrice générale des affaires sociales Agnès Morel, qui aurait la charge d'écrire une nouvelle convention d'ici trois mois qui, si elle est validée par le ministre de la Santé, s'imposerait à tous durant "au moins deux ans". François Braun regrette une perte de temps sur cette convention, se demandant "pourquoi les médecins libéraux ont une position aussi fermée".

"Inacceptable" pour les syndicats

Du côté des syndicats de la profession, on dénonce une sorte de "travailler plus pour gagner plus" inacceptable pour eux.

Dimanche 26 février, deux syndicats de médecins pesant chacun plus de 30% des voix, les généralistes de MG et les spécialistes de l'union Avenir Spé-Le Bloc, ont annoncé avoir rejetté à l'unanimité la convention proposée par l'Assurance maladie.