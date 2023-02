Neige et verglas : Météo France maintient sa vigilance jaune, l'Aveyron toujours concerné

Dans un nouveau bulletin diffusé ce lundi 27 février 2023, Météo France a maintenu sa vigilance jaune neige-verglas. Elle sera valable pour la journée de mardi. En Aveyron aussi. Les prévisions.

Après un long épisode de douceur, la neige s'est de nouveau invitée sur une partie du pays, ce lundi 27 février 2023. En Aveyron, notamment, la poudre blanche est tombée, recouvrant les sols du département.

Neige, verglas... et avalanches

Quasiment toute la région était en jaune, ce lundi matin. Et pour finir cet avant-dernier jour du mois, les quatre départements montagnards d'Occitanie sont en vigilance jaune avalanches. Un avertissement du même niveau concernant la neige et le verglas est valable pour les Pyrénées-Orientales. Enfin, l'Aude, l'Hérault, le Gard et l'Aveyron composent, eux, avec la seule vigilance jaune neige-verglas, pour terminer ce 27 février.

Vigilance maintenue mardi

Mardi 28 février, la vigilance sera maintenue par Météo France. Le risque d'avalanches va persister sur nos montagnes. Et au total, ce sont neuf départements qui seront concernés par une vigilance jaune neige et verglas.

Voici lesquels, et la tranche horaire durant laquelle cette alerte sera active :