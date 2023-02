Ouest Aveyron : le Ver rouge organise un concours pour préparer l’ouverture de la pêche

Cette ouverture de la pêche se fera le samedi 11 mars. Une semaine avant donc, répétition générale au plan d'eau du Gua, à Aubin.



Fidèle à la tradition, une semaine avant l’ouverture à la truite, la société de pêche le "Ver Rouge" organise au plan d’eau du Gua un concours, le samedi 4 mars, à 14 h. À cet effet, un lâcher de truites sera effectué.

Les inscriptions seront prises sur place à partir de 13 heures Tarif + de 12 ans 12 € et – de 12 ans 6 €. Le bassin sera fermé exceptionnellement du 3 au 10 mars inclus ainsi que le 7 avril, du 3 au 5 mai et les 2 et 3 juin.

En ce qui concerne les cartes de pêche, dont l'ouverture aura lieu le samedi 11 mars, elles sont d'ores et déjà en vente chez les dépositaires habituels : offices du tourisme de Cransac et Decazeville, tabac-presse Roméro à Cransac, Station Total à Viviez, Auberge du pont à Bouillac, office de tourisme de Montbazens, café Le Pargou à Roussennac et sur le site internet de la Fédération de pêche.

Les réunions des bénévoles ont lieu tous les premiers mardis du mois à 18 h 30, dans la salle derrière l’agence postale du Gua (voir le planning affiché sur la porte).