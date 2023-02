Martiel. Patrimoine, des projets pour 2023

C’est en présence d’une trentaine de ses adhérents que s’est déroulée l’assemblée générale de l’association de sauvegarde du patrimoine naturel de Martiel, animée par son Président Francis Poulet.

Après avoir déploré la disparition de la doyenne de l’association, Huguette Bruno, F Poulet a énuméré les différentes actions de l’année passée dont notamment l’achèvement du recensement du patrimoine communal (278 sites répertoriés).

Les rendez-vous de l’année

Pour l’année 2023, plusieurs projets. La journée d’Hommage au Père Raphaël Savignac

Le 24 juin- Plusieurs visites guidées de Martiel et de la salle mémoire- Continuité du chantier de mise en valeur du lavoir de la Miquélie et de ses abords avec notamment une aire de pique-nique et de convivialité- Mise en route de la restauration du four çà pain du mas de Besse et évaluation des travaux de remise en état du lavoir d’Elbes qui nécessite une sauvegarde rapide.

La lecture du rapport financier par Hervé Curt, trésorier de l’association, révèle un résultat largement positif malgré des résultats en nette baisse pour les vide-greniers, Le bon état des finances autorisera l’association à impulser de nouvelles opérations de sauvegarde dans les mois à venir.

La cotisation des adhérents reste fixée à 10 €.