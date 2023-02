Arvieu. Permanence exceptionnelle du club Bidouille, ce samedi 4 mars

La désormais habituelle permanence du Club bidouille se tiendra le samedi 4 mars, mais celle-ci sera quelque peu exceptionnelle car elle aura lieu de 9h30 à 12h30 et reprendra de 13h30 à 15h30 en présence de membres de structures partenaires, militantes elles aussi, prônant le "réparer plutôt que jeter !" : La Maïf, l’association RACK d’Onet-le-Château, et Obrador l’atelier partagé du Lévézou.

Vous avez un objet à réparer ? Que vous soyez bricoleur ou non, venez participer ou simplement découvrir le fonctionnement de l’association et, avec l’aide de réparateurs bénévoles, remettre les objets en état. De plus lors de cette permanence, découvrez aussi avec la Maïf et Rack quelques démonstrations techniques dans le domaine du bricolage qui vous serviront au quotidien.

Et, à partir de 13h30 l’association Obrador proposera également, à ceux qui le souhaitent, un atelier de construction d’un composteur en palette (prix libre) permettant de repartir avec vos tutoriels pour le reproduire chez vous, un exemplaire sera à la vente suite à l’atelier. Comptez 3h de réalisation. Un moment chaleureux de partage. Tous les curieux sont les bienvenus !