Prix des courses, indemnité carburant, démarchage téléphonique... Voici ce qui change au 1er mars

On fait le point sur tout ce qui va changer dès ce mercredi et dans le courant du mois de mars.

Hausse des prix de l'alimentation

Alors que les coûts de production ont explosé, les fournisseurs espèrent une hausse des prix de leur produit dans les rayons des supermarchés à partir du 1er mars 2023, quand la grande distribution essayera d'afficher les prix les plus bas possible. Les négociations annuelles se terminent avec le mois de février et ont dû être houleuses.

Dans ce contexte d'inflation, un "mars rouge" serait à craindre au moment de faire ses courses. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a annoncé des hausses de prix "délirantes, à hauteur de 20%", quand le patron de Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a fait part "d'augmentations énormes" réclamées par les fournisseurs au micro de BFMTV.

Selon l'institut NielsenIQ, pour le magazine 60 Millions de consommateurs, la hausse des prix ne s'étendraient pas sur un seul mois mais sur tout le trimestre pour atteindre les 20% d'ici juin 2023.

Sur BFMTV, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a exclu tout risque de "mars rouge", tout en admettant que les prix de la grande consommation avaient "augmenté depuis novembre" et qu'ils allaient rester à des niveaux élevés.

Une aide à la hausse pour remplacer sa vieille chaudière

À compter du 1er mars, l'aide financière grimpe de 4 000 à 5 000 euros pour se faire installer une pompe à chaleur géothermique à la place de sa chaudière thermique. Le coup de pouce sera de 2 500 euros pour les ménages avec un revenu intermédiaire ou supérieur.

Un démarchage téléphonique contrôlé

Les appels intempestifs, normalement, c'est terminé. À partir du 1er mars, le démarchage commercial devient plus réglementé : il ne sera autorisé qu'entre 10 et 13 heures, et entre 14 et 20 heures, seulement du lundi au vendredi. De plus, le nombre d'appels passés à une seule personne sera limité à quatre par mois.

En cas de non-respect de ces règles, le démarcheur s'expose à une amende de 75 000 euros, et l'entreprise à une amende de 375 000 euros.

Le prix du carburant plafonné

Le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a annoncé que les prix des carburants ne dépasseront plus les 1,99 euro le litre jusqu'à la fin de l'année dans ses stations-service.

Ce plafonnement a déjà été adopté sur les aires d'autoroute le 25 février 2023, et sera instauré dans l'ensemble des stations du groupe à compter du 1er mars, soit 3 400 stations au total.

Dernière chance pour demander l'indemnité carburant

10 millions de Français les plus modestes avaient initialement jusqu'à fin février pour réclamer l'indemnité carburant de 100 euros, mais seulement la moitié des éligibles avaient fait le démarchage peu avant la date limite... Il a donc été décidé de prolonger le délai pour faire la demande d'un mois, jusqu'à fin mars.

Pour réclamer l'indemnité carburant, il est nécessaire de se rendre sur impots.gouv.fr.

Remboursement partiel du pass Navigo

En raison des multiples mobilisations contre le projet de réforme des retraites, et les perturbations qui en ont découlé dans les transports parisiens, Ile-de-France Mobilités a annoncé le remboursement d'un demi-mois du forfait Navigo aux usagers.

Les habitués des transports recevront donc 37,60 euros. Mais pour cela, il va falloir en faire la demande entre le 14 mars et le 14 avril 2023, tout en étant capable de justifier son abonnement mensuel entre septembre et décembre 2022.