Réforme des retraites : tous les syndicats SNCF appellent à une grève reconductible, dès le 7 mars

Toujours opposés à la réforme des retraites, les syndicats de la SNCF ont appelé, ce lundi 27 février 2023 et à l'unisson, à une grève reconductible à partir du 7 mars.

À J-8 d'un mardi 7 mars 2023 durant lequel l'intersyndicale, fermement opposée au projet de réforme des retraites, veut frapper un grand coup, une donnée importante est entrée en jeu, ce 27 février. Selon l'AFP, citée par nos confrères du Point, l'ensemble des syndicats de la SNCF appelle à un très large mouvement de grève, dès le 7 mars.

Quatre sur quatre

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et SUD-Rail avaient lancé un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars. Ce lundi 27 février, la CFDT-Cheminots, dernier des quatre syndicats représentatifs de la SNCF, leur a emboîté le pas. Une annonce qui intervient un peu plus de deux semaines après celle réalisée par les organisations syndicales de la RATP, qui avaient réalisé le même appel.

"Plus de 80% y sont favorables"

Dernier membre du quatuor à suivre la marche, la CFDT-Cheminots a dévoilé, ce lundi, les résultats d'une consultation lancée ce week-end. La réponse des adhérents a été sans appel, selon le syndicat : "80% sont favorables à une grève reconductible".

Mettre "la France à l'arrêt"

Cette date du mardi 7 mars 2023 est cochée depuis longtemps par les syndicats, qui appellent à "mettre la France à l'arrêt". Ils ont déjà battu le pavé à cinq reprises dans le pays : les 19 et 31 janvier et les 7, 11 et 16 février.