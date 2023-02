Rodez, 12e ville de France et 1ère ville d'Occitanie où il fait bon vivre : "Il faut féliciter les Ruthénois et les Ruthénoises"

Dans son palmarès annuel des villes où il fait bon vivre, le Journal du dimanche classe Rodez à la 12e place au niveau national. La préfecture aveyronnaise sort en première position à l'échelle de la région Occitanie, loin devant Montpellier (32e) et Toulouse (53e). Entretien avec le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, sur les raisons de ce succès.

Pour la quatrième année de suite, le Journal du dimanche distingue Rodez, avec cette année un 12e place sur près de 35 000 communes au niveau national. Qui faut-il féliciter ?

Il faut féliciter les Ruthénois, les Ruthénoises, et tous ceux qui ont construit Rodez depuis des siècles. C'est avant tout un résultat collectif... Ça fait du bien, ça récompense le travail qui a été fait depuis des décennies. On est fier de ce résultat. Ça donne l'envie de continuer, d'autant plus que ça fait quatre ans de file que l'on est en tête des villes d'Occitanie où il fait bon vivre.

Ce qui me fait plaisir, c'est quand on entend l'opposition en permanence critiquer, qu'est-ce que ça serait si on était 3000e ou 30 000e ? Avec ces critiques permanentes, on a l'impression que l'on cherche toujours à noircir une situation, alors que nous sommes en tête des villes d'Occitanie depuis quatre ans. L'Aveyron peut être fier de ce classement, ça honore.

Rodez passe cette année de la 17e à 12e place...

C'est un classement qui évolue peu, ce sont à peu près les mêmes villes que l'an dernier. Cette année, il y a une "prime" pour toutes les villes qui sont côtières comme Biarritz, Anglet, Bayonne... Le classement se fait à partir de 198 critères, comme le nombre d'élèves scolarisés par rapport à la population, le nombre de lits d'Ehpad, le nombre de musées, d'écoles, de stades, de licenciés, les résultats sur tous les plans, le taux de chômage...

Le taux de chômage, très faible, trois musées nationaux, 900 lits en Ehpad...

Nous, on n'a pas ce côté touristique que peuvent avoir ces villes, mais nous avons d'autres aspects positifs, c'est le taux de chômage qui est bas, la Cité économique, les résultats, etc. On a d'autres atouts. Je suis fier que l'on soit 12e car il y a quand même 35 000 communes. On s'améliore mais ce classement, il est positif pour cette année. On verra l'année prochaine, tout est possible !

Qu'est-ce qui explique selon vous le succès de Rodez dans ce palmarès par rapport au reste des villes d'Occitanie ?

Le taux de chômage, très faible à Rodez, a joué énormément... Par ailleurs on a trois musées nationaux, 12 000 scolaires pour une ville de 26 500 habitants. Au niveau des Ehpad, il y a 900 lits, c'est énorme pour une population comme la nôtre. C'est pour cela que Toulouse n'est que 54e, que Montpellier est 32e... Sur tous les aspects sociaux et médico-sociaux, on est très nettement au-dessus de tous les autres, donc cela s'explique très bien.

Quels seraient de votre point de vue les critères à améliorer ?

Peut-être la qualité du tourisme, faire venir davantage. Pourtant, on a tous les atouts, dans l'Aveyron et à Rodez. Ce résultat on le doit aussi à l'Aveyron. Le musée Soulages y a beaucoup contribué, la cathédrale, mais on est loin des villes côtières ou de métropole en la matière. Ce qui classe dans les premières places Biarritz, Anglet, Bayonne, c'est le tourisme. On peut s'améliorer partout, il n'y a pas de limite.

Tout le monde peut s'améliorer, même si on est bon partout. On peut se satisfaire de ce classement, mais en se disant que l'on peut toujours faire mieux. L'objectif n'est pas d'être premiers, mais d'être fiers de notre ville, d'attirer des gens... Ces dernières décennies, on a revitalisé Rodez. Ce n'est plus aujourd'hui une petite ville de province classique.

Comment serait-il possible de tirer profit d'une telle reconnaissance nationale ?

C'est une vraie question que je vais essayer de poser lors du prochain conseil municipal, pour que chacun amène une réponse, qu'on ait un travail commun. Honnêtement, c'est difficile à capitaliser, il faudrait peut-être faire des campagnes de publicité nationales ? Si les Ruthénois peuvent apporter une réponse... ça serait quelque chose d'intéressant, qui amènerait au département. Quand on voit le nombre de nuitées par touriste, c'est 1,5, ce n’est pas beaucoup, on n'est pas actuellement dans une valorisation des choses. Faire rester les touristes plus longtemps, ça serait bien.