Luc-la-Primaube. Ski de fond et raquettes pour les élèves de CE2 de Jean-Boudou

À la veille des vacances de février, les élèves de CE2 de l’école publique Jean-Boudou à La Primaube, se sont rendus à la station du Bouyssou pour une journée neige ! Accompagnés de leurs enseignantes, ils se sont initiés au ski de fond et aux raquettes avec une belle promenade ! Des activités qui leur ont permis de développer l’équilibre, la stabilité motrice et la coordination "bras-jambes". En plus d’être bénéfiques au niveau physique, elles sont très profitables au niveau physiologique puisqu’elles aident à canaliser leur énergie et leur fait respirer le grand air ! Sous un soleil magnifique, les enfants ont passé une excellente journée ! Merci à l’Usep et à l’APE qui ont permis aux élèves de vivre ces expériences riches en apprentissages et de découvrir un nouvel environnement, la neige et la montagne de manière ludique.