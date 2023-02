Saint-Christophe-Vallon. "Terra Trail" : une affaire qui court sur les chemins et… les réseaux sociaux

Seize parcours, 3 000 amis sur les réseaux sociaux, plus de 160 000 pages vues sur le site internet depuis la création de l’espace en 2019 et 10 000 personnes intéressées par le concours photo : le trail, une affaire qui court ! Toujours plus nombreux sur les chemins Terra Trail, les traileurs, touristes et locaux, sont également très présents sur les réseaux sociaux.

Véritables acteurs de l’espace, n’hésitant pas à partager leurs exploits, ils participent à assurer une meilleure expérience en signalant une balise défectueuse ou un obstacle sur le chemin. L’équipe Terra Trail, pilotée par l’office de tourisme Conques-Marcillac, a souhaité les récompenser de leur implication en organisant un jeu-concours.

Les traileurs étaient invités à prendre une photo sur l’un des 16 parcours de l’espace. À la clé, la possibilité de gagner l’emblématique couteau des vignerons, le Liadou, offert par Nicolas Julvé, coutelier du Vallon, 6 bouteilles de vin AOP de Marcillac et un panier gourmand 100 % local offerts par l’office de tourisme. Succès immédiat avec près de 10 000 personnes qui ont suivi le concours photos et ont pu assister à la victoire du tandem Agathe et Barbara sur le parcours de Conques, Lucie sur le parcours de Salles-la-Source, et enfin Carole sur le parcours de Bruéjouls.

Désireux de poursuivre ce succès, le comité de pilotage composé d’élus et d’associations (Bruéjouls Tassou Tour, Athlé-Vallon, Randorallye de Nauviale, Tana Quest, Trail des Ruthènes et La Grappe Sportive) s’est réuni fin janvier pour parfaire les circuits et l’expérience des traileurs. Les 16 parcours peuvent être téléchargés aux formats PDF et GPX sur tourisme-conques.fr/terra-trail