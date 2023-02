Réquista. Un café citoyen très suivi

La rencontre "café citoyen" qui s’est déroulée samedi 25 février au café-restaurant le Flore de 10 heures à midi a accueilli de nouveaux participants. De plus en plus, les habitants se rendent compte de l’intérêt de cette rencontre organisée par la municipalité et qui permet à chacun de poser des questions au maire, Michel Causse et à ses conseillers sur divers sujets d’intérêt général. Cette fois, les questions ont porté sur les modifications de circulation lors de l’aménagement de la place de la Poste, ainsi que sur la station d’épuration et l’assainissement.

Autre sujet : les directives gouvernementales ont lancé un programme de végétalisation des places dans les communes mais vu le changement climatique, les méfaits de la sécheresse, comment ces espaces de végétaux pourront-ils être arrosés ? Pour les 10 ans à venir, les prévisions sont pessimistes.

Enfin, suite au départ d’un généraliste sur deux, la grande question s’est posée sur le manque de médecin et comment arriver à séduire les jeunes pour venir chez nous. Il est fini le bon temps du médecin de famille qui se déplaçait la nuit, dans le froid et la neige pour se rendre au chevet des malades. Il faut reconnaître qu’ils avaient du mérite de travailler de 7 heures à 20 heures et à cette époque la population ne se rendait pas compte de sa chance. Des solutions ne peuvent pas toujours être apportées au problème qui se pose et, comme dans presque toutes les régions de France, l’on subit aussi les méfaits de la désertification médicale.

Cette nouvelle rencontre s’est avérée enrichissante, la date de la prochaine sera annoncée ultérieurement.