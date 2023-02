Espalion. Un stand du Sydom pour mieux faire le tri

Vendredi sur le marché, Cassandre Even, animatrice déchets et environnement du Sydom Aveyron avait installé son stand, pour rencontrer les habitants et répondre à leurs questions sur le tri des déchets. À cette occasion, elle a pu donner à ceux qui ne l’avaient pas eu le Mémo-tri, le petit guide pour bien faire le tri sélectif. Tous les emballages en plastique (flacons, bouteilles, barquettes, pots, boîtes, tubes, sachets, films…), tous les emballages métalliques et les petits métaux (aérosols vides, canettes, boîtes de conserve, bouchons, collerettes et autres), tous les papiers, cartons et briques se trient dans la poubelle jaune !

Plus d’infos sur www.trionstouslesemballages. fr